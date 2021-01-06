تمكنت الشرطة الأمريكية من إخلاء مجلس الشيوخ من المتظاهرين الذين اقتحموه قبل قليل.

وأوردت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الأمور تمت السيطرة عليها في الجناح الخاص بمجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن الوضع في مجلس النواب لا يزال غير واضح.

وكان محتجون مناصرون للرئيس دونالد ترامب اقتحموا، في وقت سابق اليوم، مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول)، وذلك إثر تصاعد التوترات بعد أسابيع من إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.

وعلق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم أعماله بسبب احتجاجات أنصار الرئيس دونالد ترامب أمام الكونجرس.