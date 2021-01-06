منظمة العفو الدولية تدعو إسرائيل إلى توفير لقاح كورونا للفلسطينيين

دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بذلك.



وتأتي هذه الدعوة على الرغم من أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث يعيش 2,8 مليون فلسطيني، لم تطلب علنا المساعدة من إسرائيل لشراء اللقاح.



كما أنه من غير المتوقع أن يطلب المسؤولون في حركة حماس من إسرائيل المساعدة للحصول على اللقاح.



وقالت منظمة العفو إن على إسرائيل "التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد -19 بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الإثنين أنها تتوقع الحصول على أولى جرعات اللقاح الشهر المقبل من خلال برنامج "كوفكس" المدعوم من الأمم المتحدة، موضحة أنه سيتم استخدامها لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وباشرت إسرائيل تلقيح مواطنيها بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة في 19 ديسمبر الماضي، إذ بدأت بتطعيم العاملين في القطاع الطبي والمواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما.



وقالت إسرائيل إن أكثر من مليون شخص حصلوا على التطعيم حتى الآن.



من جهته، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، عن أمله في أن يحصل 2,25 مليون إسرائيلي، أي ربع السكان البالغ تعدادهم نحو 9 ملايين نسمة، خلال شهر على جرعتين من لقاح فايزر/ بيونتيك، للحصول على النتائج المثلى.