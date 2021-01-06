تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين

أظهر تقرير اقتصادي، نُشر اليوم الأربعاء، تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي.

وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 56.3 نقطة في ديسمبر الماضي، مقابل 57.8 نقطة في نوفمبر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو.

وتزامن تراجع المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات القطاع مع تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في نهاية العام الماضي. ورغم استمرار نمو الطلبيات الجديدة بشكل عام، فإنها سجلت في ديسمبر الماضي أقل معدل نمو لها منذ سبتمبر الماضي.

كما جاء تراجع المؤشر الرئيسي إلى جانب تراجع وتيرة تعافي الطلب الخارجي، حيث سجلت مبيعات التصدير ارتفاعا طفيفا بشكل عام، بعد نموها في نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ عام ونصف العام.

وأشار أعضاء لجنة المسح، إلى أن الأوضاع الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد والزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بالفيروس في العديد من أسواق التصدير الرئيسية تواصل الحد من نمو الأعمال في الخارج.