سويسرا تشدد إجراءات مكافحة كورونا مع ارتفاع أعداد الإصابات

تحركت سويسرا اليوم الأربعاء لتشديد قيودها لمكافحة فيروس كورونا بشكل تدريجي، برغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت الحكومة إنه سيتعين إغلاق المطاعم في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم السبت المقبل، إلا أن المتاجر ستظل مفتوحة في العديد من الأماكن.

ولا تزال منتجعات التزلج والفنادق مفتوحة في العديد من المناطق، في حين يتم السماح بالتجمعات التي تصل إلى 10 أشخاص في جميع أنحاء البلاد.

وسجلت سويسرا اليوم الأربعاء 4808 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. ويشكل العدد ما يقل قليلا عن 8ر522 حالة لكل 100 ألف نسمة على مدى 14 يوما.

وبالمقارنة في ألمانيا، التي تخضع حاليا للإغلاق، يبلغ معدل الإصابة الذي تم قياسه على مدار سبعة أيام 3ر127 حالة لكل 100 ألف نسمة.