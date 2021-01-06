القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يرفض طلبا لإرسال تعزيزات الى واشنطن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريس ميللير طلبا لإرسال تعزيزات الى العاصمة واشنطن، إثر وقوع اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومحتجين موالين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد اقتحامهم مبنى الكونجرس.

وطالبت رئيسة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي الحرس الوطني بالتدخل لإخلاء النواب من مبنى الكونجرس.

وأعلنت عمدة واشنطن، عشية الأربعاء، حظر تجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن.

ويأتي القرار بعد اقتحام أنصار ترامب الكونجرس، بالتزامن مع جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث صعدوا إلى الباحة الرئيسية ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. كما نجح بعضهم في دخول المبنى.

وذكرت رويترز أن شرطة الكونجرس أبلغت أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها.