الشرطة الأمريكية تطلق قنابل الغاز لمنع المتظاهرين من دخول الكونجرس

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توجه أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مبنى الكونجرس الأمريكي. فيما بادرتهم الشرطة الأمريكية بإطلاق قنابل غاز لمنع متظاهرين من دخول الكونجرس.

وفى وقت سابق، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، خلال جلسة الكونجرس الأمريكي للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية دوري في التصديق على نتيجة الانتخابات احتفالي فقط، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وقال نائب الرئيس الأمريكي: "أي اعتراض على نتيجة الانتخابات كان يجب أن يحسم في المجمع الانتخابي".

وتابع نائب الرئيس الأمريكى، أنه لا يمكنه رفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل بايدن رئيسًا.

واستطرد مايك بونس أنه لا يملك سلطة رفض الأصوات الانتخابية كما طالبه بذلك ترامب.