احتجاز 7 أشخاص خارج جلسة استماع جوليان أسانج

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أعلنت شرطة لندن احتجاز سبعة أشخاص خارج محكمة ويستمنستر للاشتباه في انتهاكهم القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

واحتشدت مجموعات من أنصار جوليان أسانج خارج المحكمة صباح اليوم الأربعاء في انتظار سماع ما إذا كانت القاضية فانيسا بارايتسر ستفرج عنه بكفالة.

وشوهدت امرأة بينما يتم اقتيادها من مكان الحادث مكبلة اليدين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بيان: "عقب تجمع صغير خارج محكمة ويستمنستر اليوم، تم اعتقال سبعة أشخاص لخرقهم لوائح فيروس كورونا".

وأضافت: "تم الإبلاغ عنهم فيما بعد ليتم النظر في إصدار إشعار عقوبة ثابتة بحقهم وتلقوا أوامر بمغادرة المنطقة".