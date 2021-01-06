تفتتح الصين اليوم الأربعاء، مهرجان الثلج السنوي في مدينة هاربين، شمال شرقي البلاد، والذي يحضره الملايين من الزوار في كل عام، وذلك وسط انفراجة في جائحة كورونا بالصين رغم ظهور بعض الأماكن الموبوؤة حولها في الأسابيع الماضية.
وبحسب فرانس برس تم نحت جدران منطقة الاحتفال السنوي على شكل زهرة ضخمة مساء أمس الثلاثاء، استعدادا للافتتاح بينما ضمت منطقة المهرجان الكثير من القصور وأبراج الثلج والمتاهات الجليدية التي يلهوا الأطفال بها.
ويتم التحضير للمهرجان منذ أسابيع ويقوم مئات العمال بجلب ملايين الأمتار المكعبة من جليد نهر سونغوا ونقلها وبناء القصور منها فيهاربين.
وتشجع الصين ذلك المهرجان بشدة قبيل استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 في وقت تضاعفت فيه أعداد فنادق سياحة الثلوج في الصين 4 مرات في 10 أعوام فقط.
ويختلف جو مهرجان الثلوج قليلا هذا العام ليكتسي بطابع الحذر إذ يشترط على كل زائر إظهار حالته من كورونا على تطبيقات التتبع، بينما يتم إجراء قياس الحرارة قبل الدخول.
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