بدأت الطوائف المسيحية الشرقية في فلسطين، صباح اليوم الأربعاء، احتفالاتها بعيد الميلاد، حيث قال النائب البطريركي لطائفة الأقباط الأنبا أنطونيوس، إن الاحتفالات بعيد الميلاد ستقتصر على الشعائر الدينية، بسبب جائحة كورونا.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الأربعاء، أضاف الأنبا أنطونيوس: «سنصلي من أجل أن يزول وباء كورونا، وأن تعود الحياة مجددا، وان يعم السلام في فلسطين وربوع العالم».



وأشار أنطونيوس إلى أن رسالة الميلاد هي المحبة والسلام بين شعوب العالم واحترام الإنسان للآخر، قائلًا إن «الطوائف رغم الظروف القاسية والصعبة التي تلف بيت لحم وغيرها بسبب الجائحة، ستكون حاضرة لأداء رسالتها الدينية الوطنية».