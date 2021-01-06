 التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين - بوابة الشروق
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التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
مصطفى بكر
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 12:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 12:43 م
أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد بمنطقة البدرشين بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص صدمه قطار بمنطقة البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا أثناء عبوره السكة الحديد صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وعثر رجال المباحث على إثبات شخصية بملابسه، وتم التوصل لهويته واستدعاء أفراد أسرته، ونقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيقات.

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