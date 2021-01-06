وزيرة التجارة: طرح 6 مجمعات صناعية خلال 2021 معظمها في الصعيد

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن من المستهدف طرح 6 مجمعات صناعية خلال العام الجاري، تقع معظمها في محافظات الصعيد.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، على هامش الجلسة الأخيرة لمعرض تكنولوجيا إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى، أنه لن يتم طرح أراضي أمام المستثمرين العام المقبل، لأن الوزارة تقوم حاليًا بتقييم الأراضي التي تم طرحها سابقا، وهل سيتم الاستفادة منها أم لا.

الجدير بالذكر أن الوزارة طرحت مؤخرا نحو 1657 وحدة في 7 مجمعات صناعية جاهزة، شاملة المرافق والتراخيص، في محافظات: الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر.