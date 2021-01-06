إندونيسيا تشدد قيود كورونا في جاوة وبالي مع امتلاء المستشفيات بالمصابين

تتأهب إندونيسيا لفرض قيود أكثر صرامة على الحركة والتنقل في جزيرتي جاوة وبالي، حيث أدى أسوأ تفش لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا إلى أن تمتلئ المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بالمصابين بالفيروس ، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وتم تقليص الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية في المطاعم إلى 25%، وسيعمل 75% من موظفي الشركات من المنزل، وسيبقى التعليم في المدارس على الإنترنت في جزيرتي جاوة وبالي. وستصدر أوامر لمركز التسوق بالإغلاق في الساعة السابعة مساء يوميا.



وتسرى القيود لمدة أسبوعين، اعتبارا من 11 يناير، طبقا لما ذكره وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية، ايرلانجا هارتارتو في بيان اليوم الأربعاء.



وسجلت البلاد قفزة قياسية في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حيث بلغت 8854، اليوم الأربعاء، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 788 ألفا، حتى الآن، وهي الأكبر في جنوب شرق آسيا. وتوفي أكثر من 23 ألف شخص بسبب الفيروس.



وتخطط إندونيسيا لتلقيح 5ر181 مليون شخص بالمصل المضاد لكورونا بحلول مارس 2022 .