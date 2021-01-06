 ميركل تناشد مواطنيها بالاستعداد لفترة عصيبة خلال يناير الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميركل تناشد مواطنيها بالاستعداد لفترة عصيبة خلال يناير الجاري

أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 9:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 9:57 ص

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مواطنيها، بالاستعداد لفترة عصيبة خلال شهر يناير الجاري للتصدي لجائحة كورونا.

ووفقًا لموقع "دويتشلاند" الإلماني الإلكتروني، فإن المستشارة ميركل اتفقت مع ورؤساء حكومات الولايات الفيدرالية على تمديد وتشديد الإجراءات المتبعة لاحتواء جائحة كورونا.

وبعد المشاورات، شددت المستشارة على أن الهدف يكمن في تقليل الإصابة لمدة 7 أيام إلى أقل من 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة، وبهذه الطريقة، سيتم وضع السلطات الصحية في وضع يمكنها مرة أخرى من تتبع سلاسل العدوى.

وأضافت أنه سيتعين مشاركة شخص واحد على الأكثر في لقاءات خاصة لأفراد منزل آخر وذلك من أجل الحد من جائحة كورونا.

وأشارت ميركل إلى وجود أمل مع اللقاحات التي تم تطويرها حديثا، مؤكدة: "نعرف أن هناك أفقا مستقبليا لعودة حياتنا اليومية إلى طبيعتها مع اللقاحات المتوفرة حاليا".

وأعلنت المستشارة الألمانية تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى نهاية يناير الحالي، في محاولة لوقف تفشي كورونا.

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