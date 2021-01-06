زعيم الأقلية الديموقراطية: علينا الدفاع عن دستور الولايات المتحدة

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قال ‏زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، إن العالم ينظر إلى الديمقراطية الأميركية.

ونقلًا عن فضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، أضاف شومر، في مؤتمر صحفي: «علينا الدفاع عن دستور الولايات المتحدة».