 زعيم الأقلية الديموقراطية: علينا الدفاع عن دستور الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زعيم الأقلية الديموقراطية: علينا الدفاع عن دستور الولايات المتحدة

تشاك شومر
تشاك شومر
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 9:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 9:16 م

قال ‏زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، إن العالم ينظر إلى الديمقراطية الأميركية.

ونقلًا عن فضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، أضاف شومر، في مؤتمر صحفي: «علينا الدفاع عن دستور الولايات المتحدة».


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