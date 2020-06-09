التضامن: تردد الأطفال على الحضانات في سن مبكرة يكشف صعوبات التعلم لديهم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن معنية بالحضانات من سن الميلاد وحتى سن الرابعة، موضحة أن عدد الأطفال من سن صفر إلى أربعة يبلغ نحو 12 مليون طفل.

وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن أهمية تردد الأطفال على الحضانات في السن المبكرة، ليست مقتصرة على التنشئة وإنما أيضًا اكتشاف صعوبات التعلم التي قد يعانيها الأطفال؛ للعمل على حلها في سن مبكرة وكذلك الاهتمام بتغذيتهم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع وجود ما يقرب من 7 إلى 8 ملايين طفل بالحضانات، ولكن عدد المترديين بالفعل هو مليون طفل، ذاكرة أن هناك فجوة تقدر بنحو 6 ملايين طفل لا يترددون على الحضانات.

وأوضحت أن الرئيس السيسي وجه بإتاحة ترخيص لـ 10 ألاف و800 حضانة جديدة كانت تعمل بدون ترخيص، بجانب 14 ألف حضانة قائمة بالفعل، لافتة إلى توجيهاته أيضًا باستغلال الأصول داخل وزارة الشباب والرياضة لإقامة المزيد من الحضانات.