محافظ الغربية يصدر قرارا بإطلاق اسم شهيدين من الأطباء على مدرسة ومعهد بكفر الزيات

أصدر محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي قرارا بإطلاق اسم الشهيد الطبيب ربيع عبد المطلب النجار المتوفى متأثرا بفيروس كورونا، على معهد فتيات كفر يعقوب الإعدادي الثانوي، والطبيب محمد حمدي عاشور على مدرسة أبو الغر الثانوية المشتركة مركز كفر الزيات.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الأربعاء - أن إطلاق اسم الشهيد على المعاهد والمدارس يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية لخدمه أهالي القرى والوطن عامة، مشيرا إلى ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرا لما قدمه أبنائهم في مواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة أن هذا القرار جاء بعد مخاطبة إدارة الوقائي بالمديرية إلى ديوان عام المحافظة بإطلاق أسماء شهداء فيروس كورونا على المدارس والمعاهد التابعة لمكان ساكنهم الأصلي، وذلك تخليدا لذكراهم وتقدير لكل ما قدموه من جهود كبيرة والتضحية بأرواحهم لخدمة المواطنين.