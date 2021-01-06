 الوطنية للصحافة: إرسال بدل التدريب للمؤسسات القومية الأحد المقبل - بوابة الشروق
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الوطنية للصحافة: إرسال بدل التدريب للمؤسسات القومية الأحد المقبل

عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 7:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 7:02 م

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يناير الجاري يوم الأحد المقبل.

وأكدت الهيئة ضرورة بدء المؤسسات الصحفية في إجراءات صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.


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