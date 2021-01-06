الوطنية للصحافة: إرسال بدل التدريب للمؤسسات القومية الأحد المقبل

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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يناير الجاري يوم الأحد المقبل.
وأكدت الهيئة ضرورة بدء المؤسسات الصحفية في إجراءات صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.