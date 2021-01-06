«الثلوج» تهدد إقامة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

يبدو أن أزمة تأجيل بعض المباريات في الدوريات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا لن يكون العائق الوحيد الذي تواجهه الأندية، وذلك بعد خروج عدد من التقارير التي تشير إلى احتمالية تأجيل مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويواجه ريال مدريد يوم السبت المقبل فريق أوساسونا، ضمن الجولة الـ18 من منافسات الليجا الإسبانية، ولكن هناك مؤشرات تؤكد احتمالية تأجيل اللقاء بسبب سوء الطقس.

إذاعة "كادينا سير"الإسبانية، أشارت اليوم الأربعاء، إن التأجيل يهدد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الليجا، بسبب توقعات الأرصاد الجوية، والتي توحى بسقوط الثلوج يومي الجمعة والسبت المقبلين على الترتيب.

وأوضحت الصحيفة أنه من الصعب التكهن بعدم إقامة اللقاء في موعده المحدد في ظل وجود كافة المعدات والأجهزة للقيام بكل ما هو ممكن لإقامة المباراة، إلا أنها أشارت إلى وجود قلق حال استمرار سقوط الثلوج حتى يوم المباراة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب جدول الترتيب الدوري الإسباني، برصيد 36 نقطة، خلفاً للمتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 38 نقطة.