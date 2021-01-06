معدل التضخم في ألمانيا يصل إلى أدنى مستوى له منذ 2016

أفادت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا بحدوث تباطؤ ملحوظ في ارتفاع أسعار المستهلكين في عام 2020 المعروف بعام كورونا.

وحسب البيانات الأولية التي أعلنها المكتب في مدينة فيسبادن، اليوم الأربعاء، فقد بلغ متوسط معدل التضخم السنوي 0.5% في العام الماضي، مقابل 1.44% في عام 2019.

وكانت آخر مرة يصل فيها متوسط معدل التضخم إلى 0.5% في عام 2016.

وأثر الانخفاض القوي في أسعار الطاقة والتخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة على معدل التضخم في العام الماضي.

وبحسب البيانات الأولية، فقد تراجعت أسعار المستهلكين في ديسمبر الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بمستواها في نفس الشهر من عام 2019، فيما ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 0.5% مقارنة بنوفمبر الماضي.

يشار إلى أن أسعار النفط الخام قد تراجعت في الأسواق المالية بسبب أزمة كورونا والانكماش الاقتصادي العالمي، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة.

وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت ضريبة القيمة المضافة خلال النصف الثاني من العام الماضي؛ لإنعاش الاستهلاك في ظل أزمة كورونا بوصف الاستهلاك أحد دعائم الاقتصاد، وكانت الحكومة الألمانية تركت للتجار ومزودي الخدمات الحرية في إمكانية وكيفية توصيل الشرائح الضريبية المخفضة إلى المستهلكين.