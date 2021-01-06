حمدوك ووزير الخزانة الأمريكية يبحثان العلاقات الثنائية

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن، وذلك بحضور السفير عمر مانيس ووزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي دكتورة هبه محمد علي، والري والموارد المائية ياسر عباس، والخارجية دكتور عمر قمر الدين، والعدل دكتور نصر الدين عبدالباري، ومن الجانب الأمريكي مستشار وزارة الخزانة الأمريكية ومستشار الأمن القومي ومدير إدارة الخليج وشمال إفريقيا والقنصل المقيم.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الأربعاء، قال وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر ماتيس في تصريح له، إن الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خزانة أمريكي للسودان، مضيفا أنها بحثت العلاقات بين البلدين.



وأوضح أن رئيس الوزراء السوداني شكر جهود الإدارة الأمريكية، التي أفضت إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة الحصانة السيادية ودعم عملية الانتقال الديمقراطي وخلق استقرار اقتصادي في السودان.



وأبان أن اللقاء تناول ملفات العلاقات الثنائية المتحركة في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها، قائلا إن الزيارة مؤشر قوي لانطلاق البلدين لعلاقات متطورة في المستقبل القريب.



ويجري وزير الخزانة الأمريكية، خلال الزيارة، لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعدد آخر من المسؤولين يتم خلالها مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.



وكان في استقبال وزير الخزانة الامريكي بمطار الخرطوم دكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، وعدد من مسؤولي الدولة والسفير الأمريكي وعدد من السفراء لدى الخرطوم .