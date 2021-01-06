فولكس فاجن تحقق ارتفاعا قويا في مبيعاتها في أمريكا في الربع الأخير

أعلنت مجموعة فولكس فاجن تحقيق ارتفاع قوي في مبيعاتها في الولايات المتحدة في الربع الأخير من العام الماضي.

وحسب البيانات التي أصدرتها المجموعة في هيرندون مساء أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) فإن مبيعاتها من السيارات التي تحمل العلامة المركزية فولكس فاجن في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي وصلت إلى 94 ألف و330 سيارة بارتفاع بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وقد أنعشت مبيعات السيارة الرياضية متعددة الأغراض (اطلس) نتائج الشركة بقوة فيما سجل الطلب على السيارات الأصغر تراجعا.

وقد تأثر إجمالي مبيعات الشركة في العام الماضي بشكل كبير بجائحة كورونا حيث وصل هذا الإجمالي إلى 325 ألف و784 سيارة بتراجع بنسبة 10% مقارنة بمبيعات 2019.

كما عانت شركتا أودي وبورشه التابعتان للمجموعة صعوبات في العام الماضي حيث سجلت مبيعات أودي تراجعا بنسبة 5% في الربع الأخير فيما تراجع إجمالي المبيعات بنسبة 17% في العام الماضي إلى 186 ألف و620 سيارة.

وتراجعت مبيعات بورشه بنسبة 9ر6% إلى 57 ألف و294 سيارة فيما تمكنت الشركة الشهيرة بسياراتها الرياضية الفارهة من تحقيق ارتفاع بنفس النسبة في المبيعات في الربع الأخير.