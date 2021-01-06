محافظ كفر الشيخ يغلق 9 مقاهى ومطاعم ومحلات لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جولة ليلية مُفاجئة، مساء الثلاثاء، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.



وشملت جولة المحافظ، ونائبه، حى الأوقاف الجديد، وشارع المصنع، وتفقدا أيضاً عدد من الشوارع بحى سخا، ومنطقة غرب مدينة كفر الشيخ، وشارع الجامعة، وشارع صلاح سالم.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عدد من شوارع حى الأوقاف القديم، ولم يكتفِ بمُتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى والمطاعم والكافتيريات بل شملت كافتيريا بداخلها صالة لمُمارسة بعض الألعاب، ولاحظ عدم تهوية المكان، فضلاً عن تواجد عدد كبير من الشباب دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات.

وقرّر المحافظ، غلق 9 مقاهى ومطاعم ومحلات لمُدد مُختلفة ما بين يومين وأسبوع، لافتاً أنه فى حالة تكرار المُخالفة سيتم الغلق شهراً كاملاً، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها عدم ارتداء الكمامات والجوانتيات، كما تم إغلاق المقاهة لعدم ارتداء العاملين بها الكمامات والجونتيات، إضافة لزيادة استيعاب المقاهى عن 50%، مما أدى للزحام والتكدس بها، إضافة لتعدى محال على الشوارع الرئيسية.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، خلال جولته الليلية، على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذّر أصحاب المقاهى والمحال من غلق محالهم ومقاهيهم لمُدد أخرى فى حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مُشيداً بالمواطنين المُلتزمين بارتداء الكمامات، مُؤكداً أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات، حفاظاً على صحة المواطنين، ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأُسرته.