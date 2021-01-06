كيم كارداشيان وكيني ويست يبدآن إجراءات الطلاق بعد أشهر من الانفصال

كشفت مصادر أن نجم الراب الأمريكي "كيني ويست" ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان سيبدآن إجراءات الطلاق بعد أن "عاش الزوجان حياة منفصلة" خلال الأشهر الأخيرة.

وقال أحد المصادر - وفقا لموقع "ذا ستاندرد" - : "إن النجمين يبقيان الأمر سرا، لكنهما انتهيا "، ووكلت كيم المحامية "لورا واسر" لإجراء محادثات التسوية .

وكانت "واسر" قد مثلت كيم (40 عاما)، في طلاقها السابق من نجم الدوري الأمريكي للمحترفين كريس همفريز.

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع بدون خاتم خطوبتها خلال الأسابيع الأخيرة ، حيث تقيم مع أطفالها الأربعة في لوس أنجلوس.. بينما قضى كيني (43 عاما) تلك الفترة في مزرعته في وايومنج، حيث يعيش الزوجان حياة منفصلة.

وخرجت تقارير الشهر الماضي تفيد بأن الزوجين كانا يخططان للم شمل في مزرعة وايومنج لعيد الميلاد.

وتزوج الثنائي المشهور منذ 2013، حيث تمت خطبتهما في 21 أكتوبر بنفس العام - وهو يوافق عيد ميلاد كارداشيان الثالث والثلاثين - وتزوجا في 24 مايو 2014، في فلورنسا بإيطاليا.