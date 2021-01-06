 الشرطة الأمريكية تتعامل مع بلاغات عن وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بواشنطن - بوابة الشروق
الأربعاء 6 يناير 2021 10:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الأمريكية تتعامل مع بلاغات عن وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بواشنطن

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 10:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 10:25 م

تتعامل الشرطة الأمريكية مع بلاغات عن احتمالية وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من واشنطن، وذلك حسبما أوردته فضائية «cnn» العربية، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك