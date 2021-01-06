الشرطة الأمريكية تتعامل مع بلاغات عن وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بواشنطن

تتعامل الشرطة الأمريكية مع بلاغات عن احتمالية وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من واشنطن، وذلك حسبما أوردته فضائية «cnn» العربية، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.