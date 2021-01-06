الشرطة الأمريكية تتعامل مع بلاغات عن وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بواشنطن

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تتعامل الشرطة الأمريكية مع بلاغات عن احتمالية وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من واشنطن، وذلك حسبما أوردته فضائية «cnn» العربية، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.