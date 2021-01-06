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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه لن يستسلم أمام نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متعهدا بتقديم الأدلة على فوزه أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب خلال كلمة أمام أنصاره في العاصمة الأمريكية واشنطن، تتزامن مع موعد جلسة إقرار الكونجرس لانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي أسفرت عن فوز خصمه الديمقراطي بايدن إن انتخابات نوفمبر هي "الأكثر فسادا في تاريخ البلاد"، وفقا لموقع "الحرة" الإخباري.

وحث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته في 20 يناير، نائبه مايك بنس على رفض التصديق على فوز بايدن في الكونجرس.

وقال "نأمل من بنس أن يفعل الشيء الصحيح ويعيد الموضوع إلى الولايات لإعادة التصديق وسأكون رئيسا وستكونون أسعد الناس."

وتوجه ترامب إلى أنصاره قائلا "سأمشي معكم من هنا إلى مبنى الكونجرس لنطلب من أعضائه القيام بالعمل السليم".

وهاجم ترامب الإعلام الأمريكي خلال خطابه قائلا "مئات الآلاف يشاركون في هذه التظاهرة ولكن الإعلام لن يظهر ذلك، الإعلام هو أكبر مشكلة واجهتنا وهو مساهم في تزييف الانتخابات".

وتابع "لا نريد أن نرى فوزا انتخابيا يسرق من قبل الديمقراطيين.. لن نستسلم أبدا أمام سرقة الانتخابات.. سأقدم لكم أدلة تثبت أننا فزنا في هذه الانتخابات".

وأضاف ترامب أن الذين صوتوا له في انتخابات نوفمبر 2020 "أكثر عددا بالملايين من الذين صوتوا لي في 2016"، على حد قوله.

واعتبر ترامب أن "انتخابات دول العالم الثالث أكثر عدالة من الانتخابات التي شهدتها بلادنا هذا العام".

كما هاجم ترامب حزبه الجمهوري قائلا "الكثيرون في الحزب الجمهوري تنقصهم الشجاعة".

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، بفوز الديموقراطيين المرجح بالغالبية في مجلس الشيوخ بعد انتخابات جورجيا الفرعية.

واعتبر بايدن ذلك مؤشرا إلى رغبة الأمريكيين في المضي قدما داعيا إلى التعاون بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري.

وقال بايدن في بيان هنأ فيه المرشحين الديمقراطين على فوزهما المرجح بمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ، "حان الوقت لطي الصفحة".

وأضاف "يطالب الشعب الأمريكي بالتحرك ويرغب في الوحدة. أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى أنه بإمكاننا تحقيق الأمرين".

وكان نائب سكرتير ولاية جورجيا، قد أعلن أنه "لا يوجد أي دليل على أعمال تزوير خلال الانتخابات"، في وقت يدعي الرئيس المنتهية ولايته، تعرض الانتخابات الأميركية إلى التزوير.

وأضاف نائب سكرتير الولاية "يبدو أن الديمقراطي أوسوف لديه هامش النصف في المئة لتجاوز إعادة الفرز".

ولا زال ترامب، يشكك في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي عقدت يوم 3 نوفمبر 2020، وأسفرت عن فوز المرشح بايدن.

وفاز بايدن بـ 306 مقعدا في المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 232 مقعدا.

ومن المقرر أن يتم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة يوم 20 يناير الحالي.

ويؤكد ترامب منذ أسابيع أن الديموقراطيين "سرقوا الانتخابات" عبر عمليات تزوير التصويت عبر البريد، الذي جرى بأعداد كبرى هذه السنة بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

لكن محاولاته لإبطال نتيجة الانتخابات في عدة ولايات رئيسية والطعون القضائية التي قدمها كلها فشلت، ولم يتمكن محاموه من تقديم أي دليل على حصول تزوير.