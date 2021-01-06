 بلومبرج: ترامب سيخاطب المحتجين الرافضين لخسارته الانتخابية من البيت الأبيض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلومبرج: ترامب سيخاطب المحتجين الرافضين لخسارته الانتخابية من البيت الأبيض

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 4:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 4:08 ص

 قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيخاطب المحتجين الذين يطالبون بإلغاء خسارته الانتخابية لصالح منافسه جو بايدن خلال خطاب شخصي سيدلي به في حديقة جنوب البيت الأبيض اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوكالة أن خطاب ترامب المرتقب يأتي بعد أيام من ترويجه للاحتجاج ، الذي سيتزامن مع اجتماع المشرعين في الكونجرس للتصديق على نتائج انتخابات تشرين ثان/نوفمبر.

ويحث ترامب المشرعين الجمهوريين على التصويت ضد تأكيد هزيمته، بحسب الوكالة.

يشار إلى أن جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة، وهي من بين أنصار ترامب، تخطط لتنظيم احتجاج اليوم الأربعاء بالتزامن مع انعقاد جلسة الكونجرس لاعتماد نتائج انتخابات الرئاسة.

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