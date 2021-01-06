 كازاخستان تسجل 742 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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كازاخستان تسجل 742 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

نور سلطان - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 10:49 ص

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 742 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 159 ألفا و44 حالة.

وقالت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني- إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 785 حالة شفاء تام من المرض، وهو ما يزيد عن عدد المتعافين في يوم أمس، الذين بلغوا 300 وحالة واحدة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين في البلاد ارتفع إلى 145 ألفا و979 حالة، بينما لايزال هناك 22 ألفا و791 مريضاً بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج، منهم 5 آلاف و212 داخل المستشفيات.

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