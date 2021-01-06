مقتل وإصابة 10 من عناصر طالبان في عملية أمنية شمالي أفغانستان

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لقى ستة على الأقل من عناصر حركة طالبان حتفهم وأصيب أربعة آخرون خلال عملية أمنية في إقليم بغلان شمالي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن محمد ويس سميمي قائد شرطة الإقليم قوله، إن العملية بدأت على طريق بغلان - سامانجان السريع لتطهير الطريق السريع من عناصر حركة طالبان.

وأضاف: "العملية كانت ناجحة، وتم وضع خطة للحفاظ على الطريق السريع آمنا، وملاحقة عناصر طالبان بالقرى المحيطة لمنعهم من تهديد المواطنين وشن الهجمات، كما تم إقامة ستة مواقع أمنية على الطريق السريع".

من جانبها، لم تعلق حركة طالبان بعد على العملية.