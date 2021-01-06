قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن أمريكا تفتقر إلى وسائل الإعلام النزيهة، معقبًا: «لدينا وسائل إعلام فاسدة».

ودعا ترامب، في تصريحات صحفية على هامش تظاهرات ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية، أنصاره للزحف إلى مبنى الكونجرس، من أجل التجمهر هناك.

وأعرب عن استيائه من المحكمة العليا، بسبب الحكم ضده، مضيفًا أنه طُلب منه تصغير نطاق المحكمة لكنه رفض ذلك، لأنه لم يرد إلحاق الأذى بها وببلاده.

وأضاف أن وسائل الإعلام ضربته بإبداع في هذه الانتخابات، مؤكدًا أن التغييرات غير القانونية في طريقة الانتخابات مهدت الطريق لعملية التزوير بطريقة غير مسبوقة في تاريخ أمريكا.