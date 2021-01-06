جونسون يتعهد بأن تكون المدارس أول من تستأنف العمل بعد انتهاء الإغلاق

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن تكون المدارس أول الهيئات التي تستأنف العمل بعد انتهاء فترة الاغلاق، ولكن حذر من أن العودة للحياة الطبيعية ربما تستغرق أشهرا .



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون قال أمام البرلمان في جلسة طارئة بشأن جائحة كورونا إنه ربما يتم استئناف عمل المدارس في 22 شباط/فبراير المقبل، ولكنه حذر من أن هذا الموعد ليس نهائيا وأنه ربما يتم تمديد الاغلاق.



وقال أمام مجلس العموم" مثلما كان الحال في الربيع الماضي، الخروج من الاغلاق لن يكون سريعا ولكن تدريجيا".



وأضاف أنه أراد أن تكون المدارس أخر المنشآت التي يتم إغلاقها، موضحا" عندما نبدأ الخروج من الاغلاق، سوف تكون المدارس أول من تستأنف العمل".



وأوضح" هذا الأمر ربما يتم في نصف شهر شباط/فبراير المقبل، على الرغم من أننا يجب أن نتوخي الحذر الشديد بشأن الجدول الزمني ".



وتأتي هذه التصريحات عقب أن أصدر جونسون أوامره بتطبيق إجراءات إغلاق تعد الثالثة منذ تفشي الجائحة.



ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان في وقت لاحق من اليوم على القواعد المتعلقة بهذه القيود، التي من المحتمل أن تستمر حتى نهاية آذار/مارس المقبل.