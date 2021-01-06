قال أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي من جورجيا ، بالإضافة إلى السناتور الأمريكي كيلي لوفلر ، إنهم سيعارضون فرز أصوات الهيئة الانتخابية بولايتهم وآخرين عندما يجتمع الكونجرس في جلسة مشتركة اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "أتلانتا نيوز" الأمريكية أن ما لا يقل عن نصف الجمهوريين في مجلس النواب وعشرات من أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل إن مخاوفهم بشأن نتائج الانتخابات العامة في جورجيا وأريزونا وميتشيجان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن تبرر هذه التحديات.

فيما اتخذ النائب الجمهوري أوستن سكوت من تيفتون، النائب الجمهوري الأطول خدمة في الولاية ، موقفا مغايرا حيث انضم إلى عشرات الجمهوريين الآخرين في مجلس النواب لكتابة رسالة تشكك في منطق رفض قبول نتائج الانتخابات في الولايات التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن. وقال هؤلاء المشرعون إن الأصوات الانتخابية المقدمة من قبل كل ولاية يجب احترامها لأنه ليس دور الكونجرس هو الحكم في النزاعات الانتخابية.

وجاء في الرسالة التي وقعها سكوت والآخرون: "اتخاذ إجراء بخلاف ذلك - أي إدخال الكونجرس بشكل غير دستوري في مركز عملية الانتخابات الرئاسية - من شأنه أن يرقى إلى سرقة السلطة من الشعب والولايات"، وفقا للصحيفة.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على التزوير أو سوء الإدارة في الدول المتأرجحة التي فاز بها بايدن ، وفشل عشرات الطعون القانونية التي قدمها ترامب وحلفاؤه ، فإن العديد من الموالين قد وقفوا إلى جانب الرئيس في جهوده لإلغاء الانتخابات.

ومن المتوقع قبول أصوات الهيئة الانتخابية للولايات المتنازع عليها، ولكن الأمر سيستغرق وقتًا للمناقشة وإجراء الأصوات الإجرائية قبل أن يحدث ذلك.