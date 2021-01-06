إطلاق سراح زعيم جماعة يمينية متطرفة غداة اعتقاله في واشنطن

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أطلقت السلطات الأمريكية سراح زعيم جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة الثلاثاء غداة اعتقاله، وعشية اعتزام أنصار الرئيس دونالد ترامب التجمع في العاصمة الأمريكية للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر.

وأظهرت لقطات فيديو هنري تاريو ، رئيس جماعة "براود بويز"، وهو يحتضن أنصاره بعد إطلاق سراحه.

وتردد أن تاريو قام بحرق راية لحركة "حياة السود مهمة" في كنيسة تاريخية بالعاصمة الأمريكية. ويواجه اتهامات بإتلاف ممتلكات وأمر قاض بإبعاده عن واشنطن حتى جلسة المحكمة التالية.

كما ضبطت معه خزينتا سلاح ناري تحتويان على 60 طلقة، بحسب وثائق الاتهام.

يشار إلى أن جماعة "براود بويز" من بين أنصار ترامب وتخطط لتنظيم احتجاج اليوم الأربعاء بالتزامن مع انعقاد جلسة الكونجرس لاعتماد نتائج انتخابات الرئاسة.