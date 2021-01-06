قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تعليقًا على افتتاح أولى نقاط مسار العائلة المقدسة بسمنود، إن الغربية من أولى المحافظات التي نجحت في تمهيد هذا المسار ليصبح حضاريًا بعدما كان سوقًا عشوائيًا.

وأضاف رحمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن الناس أبدت إعجابها بالمكان الذي تحول إلى منطقة حضارية لها طابع روحاني مسيحي وإسلامي في نفس الوقت.

ونوه بأن مسار العائلة المقدسة بسمنود سيجذب حوالي 2 مليون سائح سنويًا، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون مصدرًا كبيرًا للدخل وإضافة للكنوز السياحية والأثرية بالجمهورية.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء يتابعان تطورات المشروع بشكل مستمر، مؤكدًا أن هذا المسار يعتبر إضافة للسياحة الدينية في مصر كلها وليس في محافظة الغربية فقط.

وافتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، أولى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التطوير بمدينة سمنود، وذلك بتكلفة 7.5 مليون جنيه.