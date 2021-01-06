ترامب: وسائل الإعلام هي المشكلة الأكبر التي تواجهها أمريكا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أداء الإعلام الأمريكي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، واصفا إياه بـ"المشكلة الأكبر" التي تواجهها الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في خطاب أمام حشد من مناصريه في العاصمة واشنطن، اليوم الأربعاء، "وسائل الإعلام هي المشكلة الأكبر التي نواجهها.. لقد واجهناها قبل 4 سنوات وفاجئناها وهزمناها"، مضيفا " لقد تلاعبت وسائل الإعلام في نتائج الانتخابات كما لم تفعل من قبل".

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر لمؤيديه الحاضرين، قائلا "أريد أن أشكركم.. إنه لشرف عظيم أن أحظى بمثل هذه الحشود وأن أقف أمامكم وأمام مئات الآلاف من الأمريكيين".

وتابع: "لا نريد أن تتم سرقة انتصارانا في الانتخابات من قبل الدميقراطيين الرادكاليين ووسائل الإعلام التي تروج للأخبار الزائفة.. هذا ما فعلوه وما هم مستمرين في فعله.. لن نستسلم أبدا ولن نتراجع .. سنوقف هذه السرقة".

وقال ترامب إنه سيعلن اليوم عما وصفه بـ"بعض الأدلة التي تثبت فوزنا في الانتخابات.. لقد فزنا في هذه الانتخابات فوزا لا يمكن وصفه بأنه كان صعبا .. لقد خضت الانتخابات مرتين وفزت فيهما .. والفوز الثاني كان أكبر بكثير من الأول".

وأضاف "لقد صوت من أجلي نحو 75 مليون أمريكي أكثر من أي رئيس أمريكي في تاريخ بلادنا، هذه الأصوات أكثر مما حصلت عليه في الانتخابات السابقة بنحو 12 مليون صوت.. هل يصدق أحدكم أن بايدن حصل على 80 مليون صوت؟!".

وفي تغريدة له، طالب دونالد ترامب، من نائبه مايك بنس، بالتحلي بالشجاعة ورفض نتائج المجمع الانتخابي وإعادتها للولايات مرة أخرى، قائلا "كل ما على بنس فعله إعادة تلك الأصوات إلى الولايات وسوف نفوز فهذا وقت الشجاعة القصوى".

وقال: إن الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات، مضيفا أن بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".

ومن المقرر أن يرأس بنس جلسة مشتركة للكونجرس اليوم يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.