غلق 52 مقهى ومطعما و19 ورشة ومحلا تجاريا و19 مركزا للدروس الخصوصية بالفيوم

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملات استهدفت متابعة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمحال التجارية والورش بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بجانب التأكد من الالتزام بساعات العمل المقررة، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى الحملات على مراكز الدروس الخصوصية، فضلًا عن التأكد من التزام السائقين، ومستقلي سيارات الأجرة من ارتداء الكمامات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحملات التي تم شنها، تمكنت من غلق 52 مقهىً ومطعماً، لمخالفة القرارات الوزارية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي للمرتادين، بجانب غلق 19 ورشة ومحلًا تجاريًا للعمل في غير الأوقات المقررة، إضافة إلى غلق 19 مركزًا للدروس الخصوصية، فضلاً عن تحرير 3577 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة للسائقين، ومستقلي سيارات الأجرة، من خلال الحملات المشكلة من الأجهزة التنفيذية ومديرية أمن الفيوم.
وتابع المتحدث الرسمي، أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم شنت مجموعة من الحملات المتنوعة على مختلف الطرق والميادين شملت شتى أرجاء قرى ومراكز المحافظة ـ خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأسفرت عن تحرير 2750 مخالفة للمواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، مما يعرض صحة المواطنين للخطر من خلال العدوى بفيروس كورونا.
وكشف الأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، بأنه تم شن عدد من الحملات ـ على مدار ثلاثة أيام ـ بمدينة ومركز الفيوم أسفرت عن، غلق 16 مقهىً بواقع 10 مقاهٍ بالمدينة، و6 مقاهٍ بقرى مركز الفيوم لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة، إضافة لغلق 14 مطعماً بواقع 9 مطاعم بمدينة الفيوم، و5 مطاعم بقرى المركز لعدم الالتزام بوسائل الحماية الشخصية وعدم ارتداء الكمامات، فضلًا عن غلق 4 محال تجارية وإحدى الورش للعمل في غير الأوقات المحددة لذلك.
وفى السياق نفسه، أكد مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، بأنه قد تم القيام بعدد من الحملات، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالتنسيق مع رجال الشرطة المرافق والمرور وتمكنت الحملات من غلق 8 مقاهٍ بمدينة أبشواي لتقديم الشيشة للمرتادين.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، فضلاً عن غلق ملهى ليلى بقرية شكشوك، لمخالفة القرارات الوزارية وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة لتحرير 133 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات من قبل السائقين ومستقلي سيارات الأجرة.
وفي سياق متصل، أوضح المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بأنه تم شن عددٍ من الحملات بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي ورجال الشرطة، وتمكنت الحملات من غلق مقهيين إحداهما بقرية الحامولي والأخرى بالشواشنة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة للمرتادين بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة لتحرير 290 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات بمدينة يوسف الصديق والشواشنة.
وبقرى ومركز طامية، أشار الأستاذ ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، بأنه تم ـ على مدار الأيام الثلاثة الماضية ـ القيام بعدد من الحملات بالتنسيق مع مسئولي المرافق والمرور، ونجحت الحملات في غلق 7 مقاهٍ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتقديم الشيشة للمرتادين، إضافة لغلق 4 ورش للعمل في غير الأوقات المحددة لذلك، فضلاً عن غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية، وغلق عدد 5 حضانة أطفال لعدم الالتزام بالقرارات الوزارية والإجراءات الوقائية والاحترازية مما يعرض حياة الأطفال للخطر، بجانب تحرير 139 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات للسائقين والمواطنين.
وأوضح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم شن عدد من الحملات ـ خلال الأيام الثلاثة الماضية ـ بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي ورجال الشرطة، وتمكنت الحملات من غلق 5 مقاهٍ لمخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة لغلق 10 محال تجارية وورش للعمل بالأوقات غير المقررة، فضلاً عن غلق 16 مركزاً للدروس الخصوصية، بواقع 10 مراكز بمدينة سنورس و3 بقرية مطرطارس، ومثلها بقرية سنهور القبلية، بجانب فض 6 أسواق لتكدس الباعة الجائلين والمواطنين بها، مع تفريقهم وتباعدهم اجتماعياً للحد من العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا، كما تم تحرير 165 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة للسائقين ومستقلى سيارات الأجرة.
وفي السياق ذاته وفى الفترة نفسها، أشار الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدنة إطسا بأنه تم شن حملة بالتنسيق مع رجال الشرطة على سيارات الأجرة، وتم تحرير 100 مخالفة للسائقين وعدد من مستقلي السيارات لعدم ارتداء الكمامات.
ويأتي ذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية، بشأن المتابعة الدورية للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات بوسائل المواصلات ومواقع الخدمات وتجمعات المواطنين، حرصاً على سلامتهم وتجنباً للإصابة أو العدوى بفيروس كورونا، وفي هذا الصدد شنت الأجهزة التنفيذية ـ خلال الأيام الثلاثة الماضية ـ بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع رجال الشرطة "مسئولي المرافق والمرور" عدداً من الحملات للتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية والسائقين والمواطنين، بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات.