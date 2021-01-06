غلق 52 مقهى ومطعما و19 ورشة ومحلا تجاريا و19 مركزا للدروس الخصوصية بالفيوم

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملات استهدفت متابعة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمحال التجارية والورش بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بجانب التأكد من الالتزام بساعات العمل المقررة، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى الحملات على مراكز الدروس الخصوصية، فضلًا عن التأكد من التزام السائقين، ومستقلي سيارات الأجرة من ارتداء الكمامات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحملات التي تم شنها، تمكنت من غلق 52 مقهىً ومطعماً، لمخالفة القرارات الوزارية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي للمرتادين، بجانب غلق 19 ورشة ومحلًا تجاريًا للعمل في غير الأوقات المقررة، إضافة إلى غلق 19 مركزًا للدروس الخصوصية، فضلاً عن تحرير 3577 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة للسائقين، ومستقلي سيارات الأجرة، من خلال الحملات المشكلة من الأجهزة التنفيذية ومديرية أمن الفيوم.

وتابع المتحدث الرسمي، أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم شنت مجموعة من الحملات المتنوعة على مختلف الطرق والميادين شملت شتى أرجاء قرى ومراكز المحافظة ـ خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأسفرت عن تحرير 2750 مخالفة للمواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، مما يعرض صحة المواطنين للخطر من خلال العدوى بفيروس كورونا.

وكشف الأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، بأنه تم شن عدد من الحملات ـ على مدار ثلاثة أيام ـ بمدينة ومركز الفيوم أسفرت عن، غلق 16 مقهىً بواقع 10 مقاهٍ بالمدينة، و6 مقاهٍ بقرى مركز الفيوم لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة، إضافة لغلق 14 مطعماً بواقع 9 مطاعم بمدينة الفيوم، و5 مطاعم بقرى المركز لعدم الالتزام بوسائل الحماية الشخصية وعدم ارتداء الكمامات، فضلًا عن غلق 4 محال تجارية وإحدى الورش للعمل في غير الأوقات المحددة لذلك.

وفى السياق نفسه، أكد مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، بأنه قد تم القيام بعدد من الحملات، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالتنسيق مع رجال الشرطة المرافق والمرور وتمكنت الحملات من غلق 8 مقاهٍ بمدينة أبشواي لتقديم الشيشة للمرتادين.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، فضلاً عن غلق ملهى ليلى بقرية شكشوك، لمخالفة القرارات الوزارية وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة لتحرير 133 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات من قبل السائقين ومستقلي سيارات الأجرة.

وفي سياق متصل، أوضح المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بأنه تم شن عددٍ من الحملات بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي ورجال الشرطة، وتمكنت الحملات من غلق مقهيين إحداهما بقرية الحامولي والأخرى بالشواشنة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة للمرتادين بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة لتحرير 290 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات بمدينة يوسف الصديق والشواشنة.

وبقرى ومركز طامية، أشار الأستاذ ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، بأنه تم ـ على مدار الأيام الثلاثة الماضية ـ القيام بعدد من الحملات بالتنسيق مع مسئولي المرافق والمرور، ونجحت الحملات في غلق 7 مقاهٍ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتقديم الشيشة للمرتادين، إضافة لغلق 4 ورش للعمل في غير الأوقات المحددة لذلك، فضلاً عن غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية، وغلق عدد 5 حضانة أطفال لعدم الالتزام بالقرارات الوزارية والإجراءات الوقائية والاحترازية مما يعرض حياة الأطفال للخطر، بجانب تحرير 139 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات للسائقين والمواطنين.

وأوضح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم شن عدد من الحملات ـ خلال الأيام الثلاثة الماضية ـ بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي ورجال الشرطة، وتمكنت الحملات من غلق 5 مقاهٍ لمخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة لغلق 10 محال تجارية وورش للعمل بالأوقات غير المقررة، فضلاً عن غلق 16 مركزاً للدروس الخصوصية، بواقع 10 مراكز بمدينة سنورس و3 بقرية مطرطارس، ومثلها بقرية سنهور القبلية، بجانب فض 6 أسواق لتكدس الباعة الجائلين والمواطنين بها، مع تفريقهم وتباعدهم اجتماعياً للحد من العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا، كما تم تحرير 165 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة للسائقين ومستقلى سيارات الأجرة.

وفي السياق ذاته وفى الفترة نفسها، أشار الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدنة إطسا بأنه تم شن حملة بالتنسيق مع رجال الشرطة على سيارات الأجرة، وتم تحرير 100 مخالفة للسائقين وعدد من مستقلي السيارات لعدم ارتداء الكمامات.

ويأتي ذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية، بشأن المتابعة الدورية للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات بوسائل المواصلات ومواقع الخدمات وتجمعات المواطنين، حرصاً على سلامتهم وتجنباً للإصابة أو العدوى بفيروس كورونا، وفي هذا الصدد شنت الأجهزة التنفيذية ـ خلال الأيام الثلاثة الماضية ـ بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع رجال الشرطة "مسئولي المرافق والمرور" عدداً من الحملات للتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية والسائقين والمواطنين، بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات.