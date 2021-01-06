المشرعون البريطانيون يوافقون على فرض قواعد إغلاق جديدة

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صوت المشرعون في بريطانيا على إعادة الإغلاق في إنجلترا حتى 31 مارس.
وصوت ما مجموعه 524 نائبا على الإجراءات الجديدة بينما صوت 16 ضدها، مما يعني أن هناك فارق أصوات بلغ 508 نواب.