 المشرعون البريطانيون يوافقون على فرض قواعد إغلاق جديدة - بوابة الشروق
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المشرعون البريطانيون يوافقون على فرض قواعد إغلاق جديدة

علم بريطانيا
علم بريطانيا
لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 10:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 10:20 م

صوت المشرعون في بريطانيا على إعادة الإغلاق في إنجلترا حتى 31 مارس.

وصوت ما مجموعه 524 نائبا على الإجراءات الجديدة بينما صوت 16 ضدها، مما يعني أن هناك فارق أصوات بلغ 508 نواب.


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