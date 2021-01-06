كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أرصـدة الودائــع المصــرفية للقطــاع العــائلي لتبلغ 3253.1ملـيار جـنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة 19.8٪عن العام السابق ، مشيرا إلى أن الأفراد الطبيعيين ساهموا بنسبة 95.8٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي على نسبة 69.4 %مــن إجمالــي الودائع المصرفية .



وأوضح الإحصاء -اليوم الأربعاء في النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2019/2020 مقارنة لعـام 2018/2019 - أن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص بلغ 567.3 ملـيار جنـيه عــام 2019/2020 بنسبة زيادة 4.7 ٪ عن العام السابق عليه ، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 74.4٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.1% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.



وأكد أن أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام بلغ 511.1 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة 27.5٪ عن العام السابق عليه ، و استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.3٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام , كما بلغت نسبة ودائع القطاع 10.9% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.



وبين ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2019/2020 لتصل إلى 4686.9 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة 17.4٪ عن عام 2018/2019 و حققت ودائع كل من القطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.



وبالنسبة للائتمان المصرفي، ارتفعت أرصــدة الائتمان المصــرفي لتصل إلى 2204.1 مليــار جنيــه عـــام 2019/2020 بنسبة زيـــادة 18.7٪ عـن عــام2018/2019، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر فى تلك الزيادة حيث بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 919.3 مليـار جنيه عام 2019/2018 بنسبة زيادة 15.5٪ عن العام السابق عليه ، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 713.7مليار جنيه، بما يمثل 77.6%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 41.7% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي .



كما ارتفعت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 592.3 مليـار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة 4.2٪ عن العام الماضي ، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديــة حيث بلـغ 436.2 مليار جنيه بما يمثــل 73.6 %مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 26.9% مـــن إجمالـــي أرصــــدة الائتمان المصرفي.



وأشار إلى أن فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفــــى بلغ 2482.8 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة 16.2 ٪ عن العام السابق عليه ، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 53.0% مـــن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهاز المصرفي.