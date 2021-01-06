 ترامب: الانتخابات الرئاسية الأمريكية زورت بمساعدة الإعلام.. ولن نتنازل عن حقنا في الفوز - بوابة الشروق
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ترامب: الانتخابات الرئاسية الأمريكية زورت بمساعدة الإعلام.. ولن نتنازل عن حقنا في الفوز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 7:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 7:23 م

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الإعلام كان إحدى العوامل الرئيسية في نشر الأخبار «الملفقة» عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية الماضية زورت، وفقًا لقوله.

وأعرب ترامب، في تصريحات صحفية، على هامش تظاهرات ضد نتيجة الانتخابات، عن فخره بحشود مئات الآلاف من الأمريكيين اعتراضًا على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وأضاف: «لن نتهاون ولن نتنازل عما هو حق لنا»، ذاكرًا أن أمريكا عانت بما فيه الكفاية ولن تستطيع تحمل أكثر من ذلك.

وأكد فوزه بالانتخابات الرئاسية، معقبًا: «فزنا بالانتخابات بطريقة كاسحة ووصلنا إلى 75 ملبون صوت».

وتساءل: «هل يُصدق أن بايدن يكون لديه 80 مليون صوت؟ هذا مشين»، مضيفًا أن الانتخابات في دول الشرق الأوسط أكثر نزاهة من أمريكا.


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