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أعداد جريدة الشروق
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موريتانيا تعيد فتح المدارس بعد أكثر من شهر من الإغلاق بسبب كورونا

نواكشوط - د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 9:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 9:56 م

قرر مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، استئناف الدراسة في جميع مؤسسات التعليم الموريتانية بعد إغلاق استمر 5 أسابيع، خوفا من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا التي ضربت البلاد بقوة مقارنة بالموجة الاولى.

وقال وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء بعد اجتماع المجلس إن "الدراسة ستستأنف مع وجوب احترام الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا".

وأوضح الوزير أنه "من الضروري الالتزام بهذه الإجراءات، مشيرا إلى أنها مسؤولية مشتركة.

وأغلقت الحكومة الموريتانية المدارس في 4 ديسمبر الماضي، حتى 4 يناير لكنها مددته أسبوعا إضافيا بسبب ارتفاع الوفيات والإصابات في أواخر الشهر الماضي.


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