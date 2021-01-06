جورج بوش يعلن حضوره حفل تنصيب بايدن

أعلن متحدّث باسم جورج دبليو بوش، أمس الثلاثاء، أنّ الرئيس الأمريكي الأسبق سيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، بالعاصمة واشنطن، في 20 يناير الجاري.

وقال فريدي فورد في تغريدة على تويتر إنّ "الرئيس والسيدة بوش ينتظران بفارغ الصبر العودة إلى الكابيتول لحضور مراسم أداء الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس اليمين الدستورية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي الواقع فإنّ الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتّحدة هنّأ بايدن على فوزه في الانتخابات منذ الثامن من نوفمبر.

وإذ لفت المتحدّث إلى أنّ حفل أداء اليمين الدستورية هذا سيكون الثامن الذي يحضره الرئيس الجمهوري الأسبق وعقيلته، شدّد على أنّ "مشاهدة الانتقال السلمي للسلطة هو سمة مميّزة لديمقراطيتنا لا تتقادم أبداً".

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلقاء خطاب في تجمع للتنديد بنتائج الانتخابات الرئاسية لصالح خصمه الديمقراطي، الأربعاء، ولم يعلن حتى اليوم ما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب خلفه.