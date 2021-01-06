• السماح بوجود هواتف بدون كاميرا من الموبايلات قديمة الطراز

اجتمعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمديري المديريات الصحية ومديري المستشفيات العاملة في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزيرة -خلال الاجتماع- على ضرورة سحب جميع الهواتف المحمولة من المرضى بجميع المستشفيات.

وأكدت مصادر طبية، لـ"الشروق"، أنه فور هذه التعليمات، سحب مديرو المستشفيات جميع الموبايلات، وأودعوها في الأمانات لحين شفاء المريض، وإعطائها له مرة أخرى عند الخروج من المستشفى.

وقالت المصادر، إن بعض الأهالي الذين فقدوا الاتصال بأهلهم بشكل مفاجئ بعد سحب الهواتف، وعند الاتصال بالمستشفيات تم إخبارهم بقرار وزيرة الصحة، والسماح لهم بوجود هواتف بدون كاميرا من الهواتف المحمولة القديمة الطراز؛ تكون لغرض الاطمئنان فقط وليس التصوير.

جاء ذلك على خلفية تصوير اثنين من المواطنين لمقطعي فيديو يظهران وفاة مرضى فيرس كورونا بمستشفيي زفتى والحسينية بسبب نقص الأكسجين داخل الرعاية المركزة، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما تسبب في غضب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أصدرت وزارة الصحة بيانا مطولا لنفي تسبب نقص الأكسجين في الوفيات، وأعلنت تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث بمستشفى زفتى.

وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحي قد أصدرت أمس قرار بحظر التصوير تماما داخل المستشفي سواء كان فوتوغرافيا أو فيديو ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

كما قررت بعدم السماح بوجود أجهزة هاتف محمول للمرضى بأقسام الرعاية المركزة لأي سبب من الأسباب.