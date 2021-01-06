عسكري جندته طالبان يقتل 7 جنود في أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن عسكريا مرتبطا بحركة طالبان، قتل 7 جنود بالجيش الوطني الأفغاني وفر من موقعه في إقليم غزنة الجنوبي.

وبحسب المصدر: "قام العسكري بإطلاق النار على الجنود السبعة عقب تسميمهم وفر حاملا أسلحة وذخيرة إلى جهة مجهولة".

من جهتها، تبنت حركة "طالبان" الحادث معلنة مسؤوليتها عنه.

ولا تزال المواجهات بين عناصر الحركة والجيش مستمرة، حيث تقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

وعقدت في الدوحة في سبتمبر الماضي جولة جديدة من المحادثات برعاية قطرية أمريكية لوضع حل للصراع بين الطرفين.