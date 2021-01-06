الأمين العام للناتو: يجب ألا تتحول أفغانستان إلى معقل لإرهابيين

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، مجددا من أن تصبح أفغانستان ملاذا للجماعات الإرهابية الأجنبية.

وقال ستولتنبرج اليوم الأربعاء خلال مشاركته في الاجتماع المغلق لنواب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني عبر الإنترنت، إن شرط التوصل إلى حل سلمي مع حركة طالبان هو قطعها كل العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وقال: "الشيء الأكثر أهمية هو ضمان عدم عودة أفغانستان كمعقل للإرهابيين".

وذكر ستولتنبرج أنه سيتعين على الناتو أن يقرر الشهر المقبل ما إذا كانت المهمة في أفغانستان ستنتهي أم ستستمر، متحدثا عن معضلة، حيث إذا تم اتخاذ قرار بسحب القوات، فمن المحتمل فقد إنجازات المهمة، على حد تعبيره.

ودعا ستولتنبرج دول الناتو إلى استغلال تطورات عام 2021 لتقوية الناتو ومواجهة التحديات الأمنية عل نحو مشترك، معربا عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وفريقه، مرحبا في الوقت نفسه بالإنفاق الدفاعي المتزايد لألمانيا.

ومن جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب البافاري، ألكسندر دوبرينت، إن حزبه يولي أهمية لزيادة هذه النفقات في ميزانية الدولة من أجل تحقيق هدف الناتو، الذي ينص على زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء إلى نسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.

وفي الوقت نفسه، أشار دوبرينت إلى أن هناك مهام إضافية يتعين القيام بها، وقال: "نحن ندعم القدرة على تسليح الطائرات المسيرة، ونريد تطوير قدرات الدفاع الجوي والطائرات غير المأهولة".