محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الحالة العامة للمستشفيات بمركز سمالوط

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، بمتابعة الحالة العامة بالمستشفيات، ضمن خطة المحافظة للتأكد من مدي توافر المستلزمات الطبية والوقائية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، المهندس محمد سيد رئيس مركز سمالوط.

تفقد نائب المحافظ، خلال جولته بمركز سمالوط، مستشفي اليوم الواحد، ومستشفى سمالوط النموذجي، ومستشفى حميات سمالوط، وذلك للتأكد من تواجد الاطقم الطبية والتمريض، ومتابعة مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحسن معاملة المرضي.

تابع نائب المحافظ، مدي جاهزية الغرف المخصصة لعزل حالات كورونا بمستشفى اليوم الواحد، واقسام الاطفال والغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى سمالوط النموذجي، والتقي اً بعدد من المرضي واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم لتحسين وتجويد الخدمة الطبية.

وعلى هامش جولته، تابع نائب المحافظ ايضا الاصلاحات في خط الصرف الصحي بشارع الصفصافة والذي تسبب في قطع المياه عن مدينة سمالوط.

وهذا وقد ناشد محافظ المنيا، جميع المواطنين بالتوجه المباشر الى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي اعراض او الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.