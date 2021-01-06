محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الحالة العامة للمستشفيات بمركز سمالوط

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، بمتابعة الحالة العامة بالمستشفيات، ضمن خطة المحافظة للتأكد من مدي توافر المستلزمات الطبية والوقائية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، المهندس محمد سيد رئيس مركز سمالوط.
تفقد نائب المحافظ، خلال جولته بمركز سمالوط، مستشفي اليوم الواحد، ومستشفى سمالوط النموذجي، ومستشفى حميات سمالوط، وذلك للتأكد من تواجد الاطقم الطبية والتمريض، ومتابعة مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحسن معاملة المرضي.
تابع نائب المحافظ، مدي جاهزية الغرف المخصصة لعزل حالات كورونا بمستشفى اليوم الواحد، واقسام الاطفال والغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى سمالوط النموذجي، والتقي اً بعدد من المرضي واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم لتحسين وتجويد الخدمة الطبية.
وعلى هامش جولته، تابع نائب المحافظ ايضا الاصلاحات في خط الصرف الصحي بشارع الصفصافة والذي تسبب في قطع المياه عن مدينة سمالوط.
وهذا وقد ناشد محافظ المنيا، جميع المواطنين بالتوجه المباشر الى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي اعراض او الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.