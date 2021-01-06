معيط: مستعدون لإزالة أي عقبات لزيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر

- منوتشين يشيد بنجاح الإصلاح الاقتصادي: تجربة مهمة وفريدة منحت الاقتصاد المصري قدرا من القوة والصلابة..



قال محمد معيط، وزير المالية، إننا مستعدون لإزالة أى عقبات من أجل زيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر، خاصة أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتوسع الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى استمرار مصر فى مسار الإصلاح الشامل بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



وأشار معيط خلال لقاءه بوزير المالية بوزير الخزانة الأمريكي، إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى، ومواصلة التعاون المشترك بين مصر، والولايات المتحدة لتقويض خطر الإرهاب، ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد.



من جانبه، أشاد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، واحتواء جائحة «كورونا».



وأكد منوتشين، أنها تجربة مهمة وفريدة منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من القوة والصلابة في مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مرحبًا بما أبداه وزير المالية من حرص الحكومة المصرية على نقل خبراتها فى مجال الإصلاح الاقتصادى للدول المجاورة، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.



أكد السفير الأمريكي ، تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأمريكية؛ للتوسع في أنشتطهم الاقتصادية بالأسواق المصرية، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين مناخ الاستثمار.