 لجنة التحقيق السودانية في اختفاء الأشخاص قسريا تبدأ إجراءات نبش المقابر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لجنة التحقيق السودانية في اختفاء الأشخاص قسريا تبدأ إجراءات نبش المقابر

علم السودان
علم السودان
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 7:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 7:04 م

بدأت لجنة سودانية مُكلفة بالتحقيق في اختفاء الأشخاص قسرياً (المفقودين) مشكلة بموجب قرار من النائب العام السوداني تاج السر الحبر، إجراءات نبش المقابر الجماعية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الأربعاء، أن فريقا مختصا من الأدلة الجنائية، ودائرة مسرح الحادث، قام برفع الآثار والأدلة المادية، وذلك بحضور النائب العام ، ورئيس اللجنة الطيب أحمد العباس، ورئيس فريق الأدلة الجنائية اللواء أحمد عوض الجمل.

وبهذا الإجراء، تكون اللجنة أنهت المرحلة الأولى الخاصة بمسرح الحادث، توطئة للانتقال لمرحلة النبش، وإعادة تشريح الجثامين وفق قرار لجنة التحقيق.


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