توجه وفد من كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى إيران سعيًا للإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة وطاقمها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

يأتي ذلك بعدما صرحت كوريا الجنوبية، بأنها سترسل وفدا إلى إيران، في أقرب وقت ممكن، لمحاولة التفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني الاثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تشوي يونج سام، في تصريحات صحفية، إنه سيتم إرسال وفدا إلى إيران في أقرب وقت ممكن لمحاولة حل المسألة من خلال مفاوضات ثنائية.

وفي غضون ذلك، توجهت سفينة حربية كورية جنوبية مع وحدة لمكافحة القرصنة، إلى المنطقة بالقرب من مضيق هرمز، بحسب بي بي سي عربية.

* فيديو يظهر احتجاز السفينة

وكشفت الشركة المالكة للسفينة المحتجزة من قبل إيران، عن تفاصيل اقتحام القوات الإيرانية لناقلة الكيماويات، يوم الاثنين الماضي.

وذكرت الشركة أن القوات الإيرانية، أكدت في البداية عزمها فحص السفينة، قبل أن تقتحمها وسط تحليق مروحيات إيرانية.

وأوضحت أن القوات الإيرانية أجبرت القبطان على التوجه إلى المياه الإيرانية، علما بأن الناقلة تحمل 7200 طن من الإيثانول.

🎥 تصاویر هوایی از کشتی کره‌ای؛ دقایقی قبل از توقیف#توقيف_كشتی pic.twitter.com/sCOvRIEu14 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 4, 2021

* طهران تكشف عن السبب

أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، أن توقيف طهران لناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج، يستند لأمر قضائي ودوافع فنية بحتة بسبب تلويث الناقلة للمياه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان له، إنه وفقا للتقارير الأولية من السلطات المحلية، فإن توقيف النقالة الكورية تقني بحت، وأنه تم نقلها إلى ميناء إيراني للتحقيق في الانتهاكات وتلويثها البحر، تحت أمر قضائي.

وأضاف زاده أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كغيرها من الدول، حساسة تجاه مثل هذه الانتهاكات، وخاصة تلوث البيئة البحرية، لذا فهي تتصدى لمثل هذه الأمور في إطار القانون، لافتا إلى أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها لكنها حدثت في حالات مماثلة في إيران ودول أخرى، مشيرا إلى أنه سيعلن تفاصيل احتجاز الناقلة لاحقًا، بحسب وكالة سبوتنيك.

* أسباب خفية

ورفض متحدث باسم الحكومة الإيرانية، على الربيعي، أمس الثلاثاء، مزاعم بأن احتجاز إيران للناقلة هو أشبه باحتجاز رهائن، وقال إن كوريا الجنوبية هي من ترتهن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية.

وقال الربيعي للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "أصبحنا معتادين على مثل هذه المزاعم لكن إذا كان هناك أي ارتهان، فإن الحكومة الكورية هي التي ترتهن 7 مليارات دولار من أموالنا بلا أي سند".

وكانت صرحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق بأن واقعة السلطات الإيرانية، وسفينة تجارية عند مضيق هرمز، أدت لتغيير السفينة لمسارها ودخولها المياه الإقليمية الإيرانية.