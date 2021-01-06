القوى العاملة: توفير 3622 فرصة عمل برواتب تصل لـ5300 جنيه

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 3622 فرصة عمل، منها 740 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5300 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 52 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها خلال شهر يناير 2021.



وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص التي تأتي تنفيذًا مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 15 على مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى، و933 فرد أمن براتب يصل لـ3 آلاف جنيه، و23 مسئول ائتمان، و740 عامل إنتاج منهم 4 فرص لذوي القدرات الخاصة يصل الراتب لـ2400 جنيه، و218 عامل خياطة، و105 عمال سنجر، و72 عامل أورليه، و140 عامل جوكر، ويشترط أن يقرأ ويكتب براتب من 2000 إلى 3000 جنيه، و50 عامل جودة، و50 مساعد جودة.



ونوه بأن الفرص تشمل كذلك: 67 بائعاً، و25 كاشيرا و10 كاشيرات، و150 أخصائي مبيعات، و50 مندوب توصيل طلبات، و168 عاملا وعاملة نظافة، و99 سائق درجة ثانية وثالثة، و45 منسقة تأمين، ومسئولين مشتريات خارجية، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و4 فنيين ميكانيكا، و54 فني لحام، و50 فني دوكو سيارات، و20 فني خراطة، و20 فني برادة، و27 فني كهرباء، و24 فني تشطيبات، وفنى كيماويات، وفنى نجارة، وفنى سباكة، وفنى حدادة، وفنى تشغيل محاور ري، وفنى تركيب محاور ري، وفنى تبريد وتكييف.



وأضاف الوزير أن الفرص تشمل أيضا: 4 مهندسين كهرباء، و2 مهندس ميكانيكا، و7 صيادلة عام، ورئيس قسم أبحاث، و4 كيميائيين عام حاصلين على بكالوريوس علوم، و4 محاسبين، و2 مساعد صيدلي، و4 أخصائيين شئون طلبة، و2 أخصائي رعاية شباب، و2 أخصائي تصدير، ومدير مخزن، وأمين مخزن، ومدخل بيانات، و3 تمريض، و5 فنيين طباعة، وفنى لحام أرجون وكهرباء كونترول يصل الراتب لـ5300 جنيه، و4 مشغلين ماكينات، و2 عجان، وفران، ومراقب كاميرات، و55 ويتر، و60 مساعد ويتر، و30 كابتن، و50 مساعد شيف، و5 سكرتارية، و30 مشرف أقسام، و40 منسق ممرات، و4 أمناء معمل.