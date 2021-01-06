 الجزائر تجري صيانة للكابل البحري الخاص بالانترنت لعدة أيام - بوابة الشروق
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الجزائر تجري صيانة للكابل البحري الخاص بالانترنت لعدة أيام

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 7:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 7:57 م

أعلنت شركة اتصالات الجزائر (لمزود الحكومي لخدمة الانترنت)، اليوم الأربعاء، عن إجراء عملية صيانة للكابل البحري SeaWeMe4، تمتد لبضعة أيام، مؤكدة أنها ستعمل على ضمان استمرارية خدماتها وتفادي أي اضطرابات بخدمات الأنترنت.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن عملية الصيانة ستتم بالتنسيق مع شركائها الأجانب أعضاء اتحاد شركات SeaWeMe4″، موضحة أن استلام الكابل البحري "أورفال/ألفال"، سيسمح لها بضمان استمرارية خدمات الأنترنت على عكس ما كان يحدث سابقا.

وأكدت الشركة، أن أعمال الصيانة، تعد التزاما تقنيا وتعاقديا بالنسبة لاتصالات الجزائر اتجاه أعضاء اتحاد الشركات الخاص بالكابل، مشيرة إلى أن دورة الصيانة التي ستمتد على مدار بضعة أيام، ستؤدي إلى انخفاض قصير لسعة الشبكة لمدة تقارب الساعتين، حيث من المقرر أن تتأثر سعة الشبكة الليلة بين الساعة 11 مساء و3 فجرا، بالتوقيت المحلي.


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