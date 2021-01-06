 إبراهيم عيسى: العالم تجاوز المرحلة الأخطر من كورونا.. واللقاحات تعيد الأمان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إبراهيم عيسى: العالم تجاوز المرحلة الأخطر من كورونا.. واللقاحات تعيد الأمان


نشر في: الأربعاء 6 يناير 2021 - 9:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يناير 2021 - 9:54 م

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن العالم يعيش مأزقًا يتعلق بتوزيع لقاحات كورونا بالتزامن مع زيادة الإصابات والوفيات حول العالم، معقبًا: «توزيع اللقاح لا يزال فى حالة إلى احتياج من التأمل، وعندنا أكثر من لقاح يخلينا نقعد نتأمل ونوجه سؤال ليه الأرقام ما زالت قياسية فى عدد الموتى والمصابين؟».

وقال عيسى، خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، «أعتقد أننا تجاوزنا المرحلة الأصعب والأخطر فى كورونا، وأن اللقاحات قد جاءت، وأننا سنعيش في أمان، وأن نلقى إشراقة للحياة تعود مرة أخرى"، لافتًا إلى أن كورونا جعل أقصى أماني البشر العودة إلى طبيعة اليوم العادية.

وشدد عيسى، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات وسط هذه الاجواء التي تتعلق بزيادة الإصابات بفيروس كورونا، وعدم توزيع لقاحات كورونا.


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